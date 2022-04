Ucraina:concerto Conservatorio L'Aquila per raccolta fondi

(ANSA) - L'AQUILA, 13 APR - "Se la mia voce può servire per aiutare la mia gente, sono orgogliosa di poterla mettere a disposizone". Marianna Volkova, giovane ucraina allieva di canto del Conservatorio "Alfredo Casella" ha annunciato così la sua partecipazione al "Concerto per la Libertà e la Pace" della Barock Ensemble in programma domani pomeriggio (ore 17.30) nell'auditorium della scuola.

Un'iniziativa di solidarietà in favore dell'Ucraina organizzata dallo stesso Conservatorio, in collaborazione con il Club Rotary International e Rotary Gran Sasso dell'Aquila: servirà a raccogliere fondi per acquistare materiale sanitario.

A dirigere l'Ensemble, formazione residente, sarà il maestro Sabatino Servillo in un repertorio sulle note di Bach e Vivaldi.

Spazio anche al canto tradizionale ucraino "Cara madre mia" eseguito dalla Volkova. "Sono molto emozionata - ha detto quest'ultima - ma sento che con la musica e con il canto, che è quello che so fare meglio, posso dare un aiuto concreto ai miei concittadini, ai miei familiari ed amici che sono rimasti in Ucraina. Canterò per mia madre e per mia nonna che non c'è più".

Il Conservatorio Casella si è attivato fin da subito per sostenere la popolazione ucraina " In questi giorni - ha dichiarato il direttore del Conservatorio Claudio Di Massimantonio - in questi giorni stiamo lavorando per far arrivare alcuni giovani studenti di musica ucraini, due sono già all'Aquila, per gli altri stiamo lavorando con le ambasciate. A presentare l'iniziativa i presidenti dei Club Rotary International, Antonio Di Stefano, del Rotary Gran Sasso Luisa Di Laura, la Presiednete dell'Archeoclub Maria Rita Acone.

(ANSA).