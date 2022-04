Spari a Pescara: 23enne ferito trasferito in neurochirurgia

(ANSA) - PESCARA, 13 APR - Yelfry, il 23enne dominicano ferito domenica a colpi di pistola in piazza Salotto e sottoposto nella stessa giornata a due interventi d'urgenza presso la chirurgia toracica per la messa in sicurezza del torace e l'estrazione di due proiettili e che nella serata di lunedì è stato sottoposto ad intervento di laminectomia presso la Neurochirurgia per decomprimere il midollo spinale sofferente a seguito del trauma cinetico legato all'ingresso del proiettile , è stato trasferito dalla Rianimazione alla Neurochirurgia .

"Questa sicuramente è una buona notizia. Attualmente il ragazzo è stabile e cosciente. Il neurochirurgo dr. Donato Zotta responsabile della Neurochirurgia di Pescara, sollevato dalle condizioni del paziente, invita comunque alla prudenza riferendo che il quadro neurologico complessivo potrà essere chiarito nei prossimi giorni",recita il bollettino medico emesso dalla Asl di Pescara. (ANSA).