Vinitaly: Abruzzo a lavoro per nuovo modello sostenibilità

(ANSA) - VERONA, 12 APR - La Regione Abruzzo lancerà nel settore vitivinicolo un nuovo modello di sostenibilità. Lo ha annunciato il vicepresidente con delega all'agricoltura, Emanuele Imprudente, intervenendo al Vinitaly, all'evento 'È l'ora della sostenibilità, è l'ora del modello Abruzzo', nel Padiglione Abruzzo, al quale hanno preso parte esperti del settori tra cui il patron del Merano WineFestival, Helmuth Koecher, e il presidente della Camera di commercio Chieti-Pescara Gennaro Strever.

"Abbiamo costruito una collaborazione con le camere di commercio abruzzesi, che stiamo strutturando, per realizzare un nuovo modello di sviluppo sostenibile nella nostra regione - ha esordito il vicepresidente Emanuele Imprudente - la costruzione del progetto 'Abruzzo sostenibile' punta a promuovere il territorio attraverso un marchio generale che abbia come riferimento il territorio, la biodiversità e l'agricoltura, tra cui il settore enologico. Puntiamo - sottolinea ancora Imprudente - a diventare un punto di riferimento nell'impiego, ad esempio, di metodi di produzione biologica e integrata. Con questa identità chiara potremmo quindi intercettare nuovi mercati per quanto riguarda l'agrifood. Abbiamo le potenzialità, ci stiamo lavorando, vogliamo rendere il progetto organico e completo con la partecipazione di tutti gli attori della filiera agricola, turistica e ambientale". (ANSA).