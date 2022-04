Perdonanza a Bit, all'Aquila nasce casa museo

(ANSA) - PESCARA, 12 APR - L'attualità del messaggio di pace e fratellanza della Bolla del Perdono emanata dall'Aquila da Papa Celestino V nel 1294, la sua portata innovativa quale primo Giubileo della storia, la sua valenza acclarata dal riconoscimento di patrimonio culturale immateriale dell'Unesco a dicembre 2019, la prossima nascita di una casa museo dedicata interamente alla Perdonanza. Sono stati questi i principali temi dell'incontro che si è svolto stamani nello stand della Regione Abruzzo della Borsa internazionale del turismo (Bit) di Milano tra l'assessore al Turismo del Comune dell'Aquila, Fabrizia Aquila, e la direttrice dell'ufficio Unesco del ministro della Cultura, Mariassunta Peci.

La dottoressa Peci ha portato i saluti del Sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni, che, in un messaggio, ha sottolineato l'importanza per l'Italia e per tutto il mondo della manifestazione culturale e religiosa della Perdonanza, che "per la sua lunghissima tradizione - il commento del Sottosegretario Borgonzoni - e per il contributo dato alla definizione dell'identità culturale e della memoria collettiva della comunità della città dell'Aquila e di tutto l'Abruzzo, rappresenta uno degli elementi più preziosi della ricchissima storia di cui la regione può fregiarsi. Un elemento che vanta anche il sigillo dell'UNESCO quale Patrimonio Immateriale dell'Umanità, elemento in grado di attrarre tanti fedeli, ma non solo, in quanto grande meta turistica. Tradizioni e valori che abbiamo il compito di custodire e promuovere e che la casa museo dedicata alla Perdonanza farà conoscere e apprezzare ancora di più".

L'assessore Aquilio ha descritto l'importanza universale della Perdonanza celestiniana dell'Aquila, di come la Porta Santa della basilica di Santa Maria di Collemaggio del capoluogo abruzzese venga aperta tutti gli anni dalla sera del 28 agosto alla sera successiva per lucrare l'indulgenza plenaria alle condizioni prescritte dalla Bolla del Papa Santo Celestino V (che proprio a Collemaggio, da lui fatta costruire quando era ancora l'eremita Pietro Angelerio, è stato incoronato) e dalla Chiesa e degli eventi culturali che fanno da cornice al solenne del Giubileo per tutta la settimana di fine agosto. (ANSA).