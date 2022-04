Spari a Pescara:avvocato, assistito ha problemi psichiatrici

(ANSA) - PESCARA, 11 APR - "Sto contattando il servizio sanitario svizzero per farmi mandare i documenti perchè il mio assistito ha comunque una problematica psichiatrica". A spiegarlo è l'avvocato Florenzo Coletti, che rappresenta Federico Pecorale, 29 anni, sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per il tentato omicidio e il porto dell'arma per avere sparato ieri a un cuoco 23enne in un ristobar di Pescara.

"Voglio capire bene che tipo di problematica c'è - ha aggiunto - per sapere se bisogna richiedere una perizia psichiatrica, se è capace di intendere e volere". (ANSA).