Giustizia: Peretti, all'Aquila gavetta per avvocati 50enni

(ANSA) - L'AQUILA, 10 APR - "All'Aquila le ultime generazioni di avvocati hanno patito gli effetti del terremoto del 2009, poi è arrivato il Covid, adesso la guerra, ritrovandosi in una situazione di stallo lavorativo per un periodo prolungato di continua e precaria gavetta". A parlarne è il presidente della Camera Civile dell'Aquila, Carlo Peretti.

"All'inizio degli anni '90 - racconta all'ANSA - quando ho cominciato la professione con un bel po' di coraggio e di incoscienza (sic, non sono figlio d'arte) ho potuto avere le mie occasioni di lavoro che mi permettevano una vita dignitosa.

Oggi, il giovane avvocato che vuole iniziare un percorso professionale vive una realtà diversa: le occasioni sono di gran lungo diminuite, per giunta limitate da una concorrenza soffocante. Diversamente dal passato, oggi, l'orientamento è di far parte di studi legali necessariamente strutturati con una folta presenza di figure professionali specializzate che lasciano poco margine agli studi legali unipersonali. Un modello americano, insomma. Ma questo può valere per le grandi città, sicuramente non è propria delle piccole realtà come la mia".

"La neonata Camera civile dell'Aquila, certo, non potrà mai risolvere tali problematiche - spiega - ma almeno e per quanto possibile si propone di stimolare il pensiero, spingere alla riflessione, condividere le esperienze di lavoro". (ANSA).