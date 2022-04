Tir sovraccarico e autista positivo su A24, denuncia e multa

(ANSA) - L'AQUILA, 09 APR - Fermato per il sovraccarico di lastre di vetro nel suo autocarro in un'area di servizio dell'autostrada A24 si è scoperto che stava lavorando nonostante fosse positivo al Covid dopo le tre dosi: un 52enne residente nella provincia di Napoli nella serata del 6 aprile è stato denunciato da una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di L'Aquila Ovest, impegnata in un servizio di controllo ai veicoli in transito sull'autostrada. L'autotrasportatore è stato multato per l'inosservanza dell'art. 167 del Codice della Strada per il sovraccarico del mezzo e denunciato per la violazione della misura dell'isolamento discendente dall'accertata positività al Covid-19. Allo stesso è stato intimato di recarsi nel minor tempo possibile, con il tragitto più breve, presso un luogo idoneo dove osservare la misura dell'isolamento. (ANSA).