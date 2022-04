Pnrr:Ater L'Aquila,in arrivo 4 mln,al via piano manutenzione

In arrivo la prima tranche dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), assegnati all'Azienda di edilizia residenziale pubblica (Ater) dell'Aquila, può quindi partire la fase operativa del grande piano di ordinaria e straordinaria manutenzione in 16 edifici di proprietà: nelle casse dell'azienda la Regione Abruzzo erogherà 4,080 milioni di euro equivalenti al 30 per cento del finanziamento concesso di 13,6 milioni. A sbloccare la misura del Pnrr "Sicuro, verde e sociale" il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con Decreto del 5 aprile scorso. Secondo il crono programma, i fondi devono essere trasferiti alle Regioni entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto. Complessivamente a livello nazionale agli interventi del Programma di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica "Sicuro, verde e sociale" finanziato dal Piano Nazionale Complementare, sono stati destinati 2 miliardi di euro. L'Ente regionale ha accolto nella sua quasi interezza il piano approvato a inizio anno dal Consiglio di amministrazione dell'Ater provinciale aquilana, guidato dal presidente, Isidoro Isidori, che prevedeva una richiesta complessiva di 17,3 milioni di euro per interventi in 19 fabbricati. Gli interventi in questione riguardano in particolare il miglioramento sismico e delle prestazioni energetiche, la riqualificazione degli spazi pubblici e la riduzione o eliminazione delle barriere architettoniche. "Siamo pronti a partire con questa grande operazione di ordinaria e straordinaria amministrazione del nostro patrimonio immobiliare bisognoso da tempo di attenzioni, una situazione che espone da anni numerosi inquilini a sacrifici e disagi", spiega il presidente Isidori. (ANSA).