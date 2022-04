Regional meeting su endoprotesi aorto-iliaca

(ANSA) - MOSCIANO SANT'ANGELO, 08 APR - E' in corso a Mosciano Sant'Angelo (Teramo) il regional meeting "L'endoprotesi aorto-iliaca: outcome clinico e corretta gestione delle complicanze". Alla giornata di studi, il cui responsabile scientifico è Gabriele Pagliariccio, direttore della Uoc Chirurgia Vascolare della Asl di Teramo, partecipano i chirurghi vascolari e i radiologi interventisti di Abruzzo, Marche, Umbria e Molise. Presenti, fra gli altri, Mauro Gargiulo, professore ordinario e direttore della Chirurgia Vascolare dell'azienda ospedaliera S. Orsola Malpighi di Bologna, in qualità di presidente della Società europea di chirurgia vascolare ed endovascolare e Romeo Martini, presidente nazionale della Società italiana di angiologia e patologia vascolare.

Si tratta di un regional meeting che sviluppa le tematiche del trattamento mediante endoprotesi dell'aneurisma dell'aorta addominale e delle arterie iliache. Il dibattito scientifico è incentrato sulla terapia endovascolare che, comportando un approccio mininvasivo, ha permesso negli ultimi anni di sottoporre a correzione chirurgica pazienti affetti da aneurisma dell'aorta addominale con numerose comorbilità che altrimenti non avrebbero potuto essere trattati. Una tecnica che nel reparto del Mazzini si pratica da vent'anni, con ottimi risultati.

Il meeting, a cui hanno portato i saluti l'assessore alla Salute della Regione Abruzzo Nicoletta Verì e il direttore generale della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia, è strutturato con quattro letture magistrali e con una presentazione di casi clinici da parte di tutti i centri coinvolti con una discussione collegiale. (ANSA).