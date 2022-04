Arrampicata,due atleti Gollum Academy in Coppa Europa Giovanile

(ANSA) - PESCARA, 08 APR - Sono rispettivamente classe 2004 e 2007 i due atleti di 'Gollum Climbing Academy' convocati in Coppa Europa Giovanile di Arrampicata, nella specialità 'boulder', per le gare del prossimo weekend in Francia, a Chambéry. Ed è la prima volta che la società sportiva pescarese, che si allena nel Centro Sportivo Le Naiadi ed è terza in Italia su quasi 90 società nel ranking under 14 e 20, è presente con due rappresentanti contemporaneamente. Niccolò Salvatore gareggerà sabato 9, Francesco Marchionni domenica 10. "E' un incredibile risultato per la squadra - dichiara entusiasta all'ANSA il tecnico aquilano Roberto Cantalini - Ancora una volta vengono premiati i sacrifici di questi ragazzi che si allenano in una struttura non all'altezza di una squadra così forte, complici chiusure e pandemie. Una convocazione che deve servire da stimolo per tutto il movimento verticale abruzzese, visto che l'arrampicata è ormai sport olimpico e dopo Tokyo 2020 sarà presente a Parigi 2024 e Los Angeles 2028".

Dopo la pandemia, fa notare Cantalini, "c'è stato un calo vertiginoso dei partecipanti alle competizioni in Abruzzo. Ed è un peccato perché nell'arrampicata le giovanili dominano anche nella categoria assoluta". "Nella nostra squadra abbiamo anche Mattia Salvatore, classe 2006, fratello di Niccolò, e Adriana Delle Monache (2008), la più giovane campionessa regionale assoluta nella storia dell'arrampicata, classificata 25/a all'ultima prova di Coppa Italia a Ferrara la scorsa settimana".

Un grande impegno quello della Gollum, considerando le difficoltà per allenarsi in condizioni ottimali nell'area metropolitana. "Da cinque anni facciamo domanda al rettore dell'università di Chieti per utilizzare la bellissima torre di arrampicata di 13 metri presente negli spazi del campus universitario, ma non abbiamo mai avuto risposte ufficiali - lamenta Cantalini - La struttura, unica all'aperto nell'area metropolitana, rimane inutilizzata, nonostante il collaudo cui è sottoposta annualmente". Intanto la mente è a Chambéry. Poi si lavorerà in vista della Coppa Italia di 23 e 24 aprile: a Torino Gollum sarà presente con Giulia Di Tommaso, Giada Zurcher, Adriana Delle Monache, Maria Del Duca, Francesco Marchionni e Niccolò Salvatore. "E per il prossimo anno - conclude Cantalini - il nostro obiettivo è avere 4 atleti in Coppa Europa". (ANSA).