Pnrr: Giulianova, progetto per rinascita Campo Massi

(ANSA) - GIULIANOVA, 07 APR - "Veder rinascere il Campo Massi, avere la possibilità di riqualificarlo per renderlo massimamente fruibile e all'altezza, soprattutto, delle competizioni sportive che ospita". Questo è l'intento dell'amministrazione comunale di Giulianova e la promessa fatta alla città e alle associazioni sportive che utilizzano l'impianto. Il progetto può concretizzarsi, oggi, grazie ai fondi messi a disposizione dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) destinati, nello specifico, a "favorire la rigenerazione di impianti su cui sussista un particolare interesse sportivo o agonistico.

Il comune di Giulianova intende dunque partecipare all'avviso nazionale confidando nella selezione e nel finanziamento del progetto d'intervento. "Si tratta di un'imperdibile opportunità - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Giampiero Di Candido - abbiamo per questo sollecitato la Fidal e la Federazione Italiana degli Sport rotellistici all'invio del documento, certi che una riqualificazione del campo di atletica di Giulianova rappresenti un vantaggio enorme per le società sportive, per gli appassionati e per gli atleti della provincia. Non appena acquisito l'atto mancante, procederemo all'invio della manifestazione d'interesse, fiduciosi in un successivo accoglimento".

"Adesso - sottolinea il sindaco Costantini - è fondamentale, per superare lo stallo, che l'Ecologica G e il gruppo rotellistico, che utilizzano l'impianto, si facciano promotori presso le Federazioni di riferimento, dell'opera di riqualificazione della pista e dell'adesione al bando". (ANSA).