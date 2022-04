Olio: extravergini abruzzesi premiati a Dubai

(ANSA) - PIANELLA, 07 APR - Gli oli extravergini dell'azienda agricola Sandro Di Giacomo di Pianella (Pescara) sono stati premiati con medaglia d'oro al Concorso internazionale Dubai Olive Oil Competition 2022, una delle più grandi competizioni di settore al mondo che coinvolge produttori dai numerosi Paesi al mondo. Riconoscimenti all'olio extravergine d'oliva "Dop Aprutino Pescarese" e all'olio extravergine d'oliva omonimo dell'azienda agricola.

"Si tratta di un premio molto importante per la nostra azienda - spiega proprio l'imprenditore 65enne Sandro Di Giacomo - che racconta tutto l'impegno che investiamo ogni giorno nella ricerca della qualità".

Situata nella contrada San Martino di Pianella, bella cittadina ricca di storia e arte nella provincia di Pescara, l'azienda nasce nel 1990 sulla scia del lavoro portato avanti dal padre di Sandro, Umberto. L'azienda ha un'estensione di circa 12 ettari, di cui 6 a uliveto ed il resto a seminativo. La varietà di olive è dritta ed il restante sono leccino, frantoio e intosso. Tra le produzioni, anche l'olio extravergine biologico. Diversi i premi assegnati all'azienda presente più volte in importanti guide di oli extravergine di qualità come il Gambero Rosso dal 2012 al 2016. L'azienda è stata premiata anche al concorso nazionale "Ercole Olivario" e ha partecipato a competizioni internazionali, tra cui Parigi. (ANSA).