Foibe: vilipendio lapide, riconoscimento ad agenti polizia

(ANSA) - PESCARA, 06 APR - L'amministrazione comunale di Pescara ha conferito questa mattina, nel corso di una breve cerimonia, una pergamena di benemerenza a Mario Iannetti e Rocco Rossi, assistenti-capo coordinatori presso la Digos della Questura, in segno di gratitudine per l'eccellente contributo prestato alla comunità in occasione del danneggiamento della corona d'alloro e del vilipendio della lapide posta in piazza Martiri Giuliani e Dalmati per mantenere viva la memoria di quelle sofferenze patite dei connazionali, perseguitati, uccisi, infoibati. Grazie alla professionalità di Iannetti e Rossi, i tre autori del vile gesto furono assicurati alla giustizia. Le pergamene sono state consegnate dal sindaco Carlo Masci, presenti il questore Luigi Liguori e i consiglieri comunali Maria Luigia Montopolino, Vincenzo D'Incecco e Salvatore Di Pino. (ANSA).