Comune Chieti, Raimondi, riorganizzare servizi partecipata

(ANSA) - CHIETI, 06 APR - La necessità di riorganizzare i servizi assolti dalla società partecipata Teateservizi "per il bene della città" e la nomina del liquidatore Luca Di Iorio "non può che rendermi e renderci sicuri del percorso di legalità e di trasparenza che verrà attuato per garantire lavoratori e servizi, soprattutto alla luce delle ultime vicende giudiziarie che trovano premesse lontane". Si è espresso così il presidente della Commissione Bilancio del Comune di Chieti, Edoardo Raimondi, al termine della riunione dell'organismo consiliare che arriva all'indomani della nomina del liquidatore della società che gestisce i parcheggi a pagamento, il cimitero e riscuote i tributi.

"Le azioni intraprese due giorni fa potevano avvenire con tempistiche diverse, ma, al contempo, sappiamo tutti quanto problematico sia lo stato contabile e societario della società, inserito nel processo di accertamento e verifica di quello del Comune - ha detto ancora Raimondi - Al di là dei toni accesi della Commissione di oggi, il momento di confronto è stato sicuramente utile e dovuto: prevedremo un percorso costruttivo su questa tematica imprescindibile, anche per la tenuta finanziaria dell'Ente".

Raimondi ha anche evidenziato che si inizia un percorso completamente nuovo, "da affrontare con estrema serietà. Sono sicuro che il dottor Di Iorio potrà garantirla nell'estremo rispetto di legalità e chiarezza". Ha quindi ringraziato anche il consigliere e delegato alle partecipate Andrea Rondinini "per aver preso parte ai lavori, contribuendo a chiarire passaggi sul lavoro fatto e, ovviamente, a fare il punto su una situazione delicatissima, su cui - ha detto ancora Raimondi - si deve fare informazione, ma non si può fare propaganda, o cercare una visibilità che non ha nulla a che vedere con uno spirito sinceramente costruttivo. È certo che l'Amministrazione porterà avanti con la città un'operazione di chiarezza e trasparenza, anche di concerto con il liquidatore per illustrare le scelte e lo stato dell'arte in progress". (ANSA).