Nuova Pescara, associazione, bene atto indirizzo Giunta Masci

(ANSA) - PESCARA, 05 APR - "Finalmente si passa dalla fase dell'improvvisazione a quella della programmazione". Lo afferma l'associazione Nuova Pescara che giudica positivamente l'atto di indirizzo per l'accelerazione dell'attività di fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore - Nuova Pescara - deliberato dalla giunta comunale del capoluogo di provincia, guidata dal sindaco Carlo Masci.

"Auspichiamo che questa iniziativa - dice il presidente Marco Camplone - venga immediatamente e senza tentennamenti condivisa dai comuni di Spoltore e Montesilvano. Sarebbe il primo segnale positivo e concreto della loro attività nell'ambito Nuova Pescara dopo tanti, troppi anni persi. La richiesta congiunta dei tre comuni, nei confronti della Regione Abruzzo, per l'erogazione dei primi 300mila euro del contributo straordinario per la fusione è stata a lungo caldeggiata dall'associazione Nuova Pescara".

"Consideriamo ottima l'iniziativa, contemplata dalla delibera di Giunta, di costituire un Ufficio di Fusione che sovrintenda e coordini l'attività necessaria per l'attuazione della Legge regionale Nuova Pescara. Ottima anche la voce che riguarda il Pnrr: la creazione di un Ufficio di coordinamento dei progetti è indispensabile per dare incisività alle attività atte ad accedere ai consistenti finanziamenti". (ANSA).