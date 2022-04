Sanità, primo paziente in Endoscopia ospedale Atessa

(ANSA) - ATESSA, 04 APR - Ha accolto il suo primo paziente il reparto di Endoscopia dell'ospedale di Atessa (Chieti), reparto completamente rinnovato grazie a fondi pubblici e privati che la Asl Lanciano Vasto Chieti ha destinato al nosocomio. Una parte dei complessivi tre milioni di euro investiti sul "San Camillo" ha permesso di realizzare lavori di adeguamento strutturale della Medicina Covid, Pronto soccorso, Radiologia, Riabilitazione ed Endoscopia, il resto della somma ha consentito l'ammodernamento del parco tecnologico. L'Endoscopia, di cui è responsabile Maria Marino, è attiva per quattro giorni a settimana (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì) ed è in grado di gestire 12 pazienti al giorno. Le prestazioni disponibili sono gastroscopie, colonscopie con sedazione e visite."Il martedì - spiega la dottoressa Marino - l'équipe si trasferisce nella sala operatoria dell'ospedale di Lanciano per l'endoscopia operativa delle vie biliari". (ANSA).