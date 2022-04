Pnrr, webinar Ater L'Aquila e Ordini 'vincere sfida epocale'

(ANSA) - L'AQUILA, 04 APR - Mettere a sistema le diverse competenze professionali, rafforzare il rapporto con gli Ordini professionali e aggiornare le conoscenze del personale, anche alla luce della sfida dettata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: sono i principali obiettivi del corso nato dalla collaborazione tra Azienda territoriale per l'edilizia territoriale (Ater) della provincia dell'Aquila, Ordine provinciale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e Ordine degli Ingegneri. La giornata formativa "Il ruolo del Rup, project manager nella gestione dei lavori pubblici nel Recovery Plan, il ruolo della Pubblica amministrazione per evitare deragliamenti e far correre più veloci i progetti del Pnrr" è in programma il 6 aprile, dalle 15 alle 19 da remoto. Il webinar, primo di una serie di tre corsi, dà diritto a 4 crediti formativi. Relatore e responsabile scientifico è l'architetto Alfredo D'Ercole, direttore Ater L'Aquila. "Nel nuovo corso Ater c'è anche l'attenzione alla crescita del nostro sistema attraverso corsi e formazione di alto livello e una più stretta collaborazione con partner istituzionali tra cui gli ordini professionali - spiega il presidente di Ater L'Aquila, Isidoro Isidori - Ringraziamo Architetti e Ingegneri per la sensibilità e la collaborazione". In particolare, saranno trattati temi relativi alla nuova normativa sul Pnrr: "Il nuovo quadro legislativo in tema Recovery Plan è stato completamente ridefinito attraverso un nuovo assetto legislativo. Questo comporta la necessità di affrontare nuove e sempre più complesse problematiche, basti pensare a temi come la riqualificazione dei tecnici della Pubblica Amministrazione (ingeneri, economisti, architetti) quali manager aventi spiccate capacità gestionali e non solo come conoscitori e cultori del diritto amministrativo.

In questo contesto acquista un ruolo sempre più importante la figura del Project Manager nella realizzazione delle opere pubbliche", spiegano i tecnici. (ANSA).