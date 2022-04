A Pineto installate colonnine per manutenzione biciclette

(ANSA) - PINETO, 04 APR - Nel territorio di Pineto, sulla costa teramana, sono state installate colonnine per la manutenzione e riparazione di bicilette. Le colonnine sono state collocate in diverse località, a copertura dell'intero territorio comunale, e nelle zone ritenute strategiche. Si tratta di un primo step e si continuerà a lavorare per ampliare in futuro il territorio con nuove postazioni. Sono stati installati anche pannelli a supporto che riportano le indicazioni che l'utente deve seguire per procedere alla manutenzione e riparazione della propria bicicletta. "Come amministrazione abbiamo deciso di far montare delle colonnine per la manutenzione delle biciclette sul nostro territorio - spiega l'assessora ai Lavori Pubblici del Comune di Pineto, Jessica Martella - si tratta di una scelta lungimirante che punta anche a modificare le scelte dei consumatori i quali potranno optare per la mobilità dolce sapendo che sul territorio ci sono postazioni dove poter eventualmente riparare il proprio mezzo".

Per scongiurare atti vandalici sono state posizionate in prossimità delle postazioni delle telecamere di videosorveglianza. (ANSA).