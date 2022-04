Sicurezza montagna, Tomba testimonial campagna in Abruzzo

(ANSA) - L'AQUILA, 02 APR - Il più volte olimpionico e campione del mondo Alberto Tomba, testimonial della campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza in montagna e presente all'Aquila il prossimo 6 aprile in un convegno che rappresenta il momento clou di "Io non ci casco. In montagna, usa la testa", promossa dall'assessorato regionale allo sport e dalla Federazione italiana Sport invernali, e che cade in concomitanza con il 13/o anniversario del tragico terremoto che ha sconvolto il capoluogo regionale.

A presentare la iniziativa, in una conferenza stampa, l'assessore regionale allo sport Guido Quintino Liris, il presidente del comitato regionale abruzzese Fisi, Angelo Ciminelli, e il tecnico federale Luigi Faccia.

Tomba, in un messaggio inviato alla città, ha dichiarato di essere molto felice di ritornare a L'Aquila in una giornata così importante. "La campagna - ha spiegato Liris - rappresenta il coronamento dell'impegno che abbiamo profuso sin dal nostro insediamento nei confronti della sicurezza in montagna, attraverso l'istituzione del Tavolo della montagna che periodicamente è terreno di proficuo confronto con tutti gli attori interessati, l'attivazione del sofisticato sistema per il distacco controllato delle valanghe attraverso cariche esplosive, e del sonar Recco, entrambi per la prima volta in una regione appenninica, e l'approvazione della Carta di localizzazione dei pericoli da valanga, contenente la localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali".

