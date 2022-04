Crisi idrica: a Lanciano raccolta di firme contro disservizi

(ANSA) - LANCIANO, 02 APR - Una raccolta di firme contro la crisi idrica e i disservizi gestionali della Sasi Spa di Lanciano è stata annunciata da un comitato nato per iniziativa di consiglieri comunali di minoranza, sia di centrodestra che centrosinistra, cittadini ed associazioni, tra cui Ortona Class Action e l'associazione a lancianese 'Marcianese che Vorrei'; ai sindaci degli 87 Comuni soci si sollecita un maggior controllo della gestione della risorsa idrica. L'iniziativa di protesta è stata presentata oggi a Lanciano in conferenza stampa.

"E' una petizione popolare per un servizio idrico migliore - è stato detto dai partecipanti. La Sasi è uguale ad aumento di bollette ed inefficienza dei servizi. Tutti i cittadini che non sono disposti a subire una gestione disastrosa del sistema idrico sono invitati a dare forza a questa petizione per dare luogo ad un cambiamento di gestione e al ripristino del diritto dell'acqua".

La raccolta firme comincerà domenica 10 aprile a Lanciano, Vasto, Cupello, Colledimacine, Ortona, Casalbordino, Lama dei Peligni, Fossacesia, Castel Frentano. In crescita i Comuni aderenti all'iniziativa. (ANSA).