Autismo: Comune Pescara firma protocollo con Angsa

(ANSA) - PESCARA, 02 APR - Anche l'amministrazione comunale di Pescara aderisce al programma "Autism Friendly Abruzzo" che introduce le cosiddette best practices per l'accoglienza delle persone con autismo e delle loro famiglie nelle sedi pubbliche, ma anche per fare informazione, formare una rete di servizi di tutela e organizzare eventi in tal senso.

A Palazzo di Città questa mattina c'è stata infatti la sottoscrizione del protocollo d'intesa alla presenza fra gli altri del sindaco Carlo Masci e dell'assessore alle Politiche per la Disabilità, Nicoletta Di Nisio. Per l'Angsa Abruzzo, Alessandra Portinari.

Il sindaco Carlo Masci ha detto che "noi oggi abbiamo firmato un Protocollo con le associazioni anche perché vogliamo ampliare la consapevolezza nelle persone di cosa è l'autismo e di come comportarsi con persone affette da questa patologia. Il problema della cura dell'autismo non è solo dei sanitari ma della società e della comunità. Il peso che sopportano i familiari di persone autistiche è grande e se noi possiamo alleviare questo peso lo facciamo volentieri perché una società migliore si costruisce anche con queste azioni".

L'assessore Di Nisio ha aggiunto che "come Amministrazione Comunale e come assessorato abbiamo da subito h accolto e appoggiato la stesura di questo Protocollo perché sono anche queste azioni che permettono di essere al fianco delle famiglie e delle persone con autismo".

Il presidente dell'Angsa Abruzzo Alessandra Portinari ha aggiunto che "oggi sono state gettate le basi per una consapevolezza dell'autismo nella città di Pescara. Si tratta di un passo molto importante che non è solo pura informazione ma prendere coscienza anche di quelle che sono oggi le problematiche che affrontano le famiglie delle persone con autismo". Al termine della sottoscrizione del Protocollo in Piazza Italia c'è stato il lancio di palloncini azzurri in cielo. Erano presenti anche l'arcivescovo della Diocesi Pescara-Penne Tommaso Valentinetti e l'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì. (ANSA).