Ucraina: nazionale under 23 ciclismo a Pescara per Vicicittà

(ANSA) - PESCARA, 31 MAR - La nazionale Ucraina di ciclismo sarà domenica e Pescara per partecipare al Vivicittà, manifestazione podistica giunta alla sua 38esima edizione e che si svolgerà domenica 3 aprile in varie città italiane tra cui il capoluogo adriatico. "Gli atleti ucraini - ha detto il coordinatore del settore Podismo Uisp Abruzzo-Molise Alberico Di Cecco - faranno da apripista e scorteranno agli oltre 1500 podisti che parteciperanno al Vivicittà e se sarà possibile correranno per il primo giro della gara. La nazionale Ucraina che si sta allenando a L'Aquila ci farà questa gradita sorpresa e sarà dunque a Pescara per aprire il Vivicittà che quest'anno acquisisce i colori dell'arcobaleno per lanciare un messaggio di pace". Alle 15 di domenica 3 aprile la Nazionale Ucraina sempre a Pescara parteciperà al "Trofeo Senza Fine". (ANSA).