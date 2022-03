Lavoro: Fiom, investimenti prima di cassa integrazione

(ANSA) - SAN SALVO, 30 MAR - "L'incontro del 1° aprile 2022 assume un valore importante per la vertenza DENSO, soprattutto alla luce dell'ultima riunione", così la Fiom Chieti in una nota alla vigilia dell'incontro tra le parti.

Il sindaco spiega che "La FIOM ritiene fondamentale, prima di parlare di nuova Cassa Integrazione, avere le risposte rispetto agli investimenti previsti nell'accordo sottoscritto. Come FIOM continuiamo ad essere preoccupati rispetto all'atteggiamento aziendale che sembra cercare di evitare di affrontare questo argomento. Anche nell'ultima riunione convocata dal Sindaco di San Salvo, questo impegno della DENSO non è stato affrontato dai rappresentanti aziendali. Non capiamo perché si stia cercando di evitare di discutere di un argomento che è stato la base fondamentale per raggiungere l'accordo del 23 settembre 2021.

L'imbarazzo aziendale ad approfondire questo argomento fa aumentare le nostre perplessità. Perplessità che aumentano anche perché l'azienda non ha ancora provveduto a far convocare, come da impegni presi, la riunione presso il MISE per la ratifica dell'accordo che prevedeva l'investimento dei 56 milioni di euro. In questo momento, oltre alle mancate risposte aziendali, stiamo assistendo ad un riassetto organizzativo che continua a colpire le Lavoratrici e i Lavoratori su cui stanno ricadendo le colpe di chi, in questi anni, ha mal gestito la DENSO. Non è pensabile riorganizzare l'azienda facendo esclusivamente ricorso ad un massiccio utilizzo della Cassa Integrazione Ordinaria, che sta andando ben oltre i numeri dichiarati dall'azienda". (ANSA).