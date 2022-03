Energia: Tosto punta su idrogeno, impianto da 20 mln

(ANSA) - CHIETI, 30 MAR - Tosto punta sull'idrogeno e si ingrandisce: già leader nella produzione di componenti industriali a livello mondiale nei mercati Oil & gas, la Walter Tosto di Chieti si appresta ad avviare la produzione di componenti per l'idrogeno ovvero di apparecchi in pressione, ad altissima pressione, per lo stoccaggio dell'idrogeno.

L'investimento, fra i macchinari e la struttura che sorgerà nel complesso industriale di Chieti Scalo, sarà di circa venti milioni di euro e svilupperà ulteriore occupazione.

Oggi l'amministratore delegato Luca Tosto, il presidente Walter Tosto e il vice sindaco di Chieti, nonchè assessore alle attività produttive Paolo De Cesare, hanno dato notizia dell'avvenuto rilascio, da parte del Suap, lo sportello unico delle attività produttive, del permesso di costruire il nuovo stabilimento che potrebbe essere operativo per dicembre prossimo. Il rilascio del permesso conclude un iter avviato nel 2017. "Sarà lo stabilimento più capace che abbiamo perchè avrà la caratteristica di avere gru da oltre 200 tonnellate in quota 20 metri, sarà il più alto, avremo la possibilità di fare sollevamenti importanti , di poter costruire pezzi da 400 tonnellate di peso, siamo nel campo dell'industria pesante - ha detto Tosto. E una fabbrica che può sollevare tanto peso perchè l'idrogeno impone una circostanza: l'altissima pressione che può arrivare anche a 700 bar, e aumentando la pressione aumenta il peso dell'apparecchio. Più c'è pressione più è pesante il contenitore, più è complessa la saldatura, più è complesso il metallo da utilizzare per farlo".

L'opificio sarà anche dotato macchine innovative come i forni in grado di poter consumare idrogeno "quindi - spiega Tosto - idrogeno misto gas che ha un grande potere calorifero e nello stesso tempo riusciamo a utilizzare questo gas zero inquinante naturalmente miscelato al metano". (ANSA).