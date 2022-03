Cei: card.Bassetti inaugura a Pescara un centro per disabili

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Il presidente della Conferenza episcopale italiana, il card. Gualtiero Bassetti, ha inaugurato a Pescara il centro "Casa Aterno", la residenza per persone con disabilità dell'Istituto Don Orione. "L'Opera Don Orione che oggi inauguriamo risponde ai bisogni di tante persone e mostra il volto più bello della nostra Chiesa", ha sottolineato l'arcivescovo di Perugia-Città della Pieve.

Nell'omelia della Messa ha richiamato poi il dramma della guerra in Ucraina. Partendo dalle Letture del giorno, il card.

Bassetti ha sottolineato: "L'amore di Dio è più grande dell'amore umano. Cosa c'è di più forte dell'amore di una mamma per i suoi figli? Lo vediamo in questi giorni dalla televisione: le donne ucraine che fuggono con i bambini in braccio, lontano dalle bombe, abbandonando tutto, lasciando i mariti in guerra.

Cosa c'è, dunque, più grande dell'amore di una madre? Nulla? No, c'è l'amore di Dio che è più grande ancora e non ci dimenticherà mai". (ANSA).