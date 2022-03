Sisma L'Aquila: consegnati i lavori chiesa barocca di Tione

(ANSA) - TIONE DEGLI ABRUZZI, 29 MAR - Consegnati i lavori per il restauro conservativo e miglioramento sismico della storica Chiesa di Santa Maria delle Grazie sita nella frazione di Santa Maria del Ponte di Tione dell'Abruzzi. Un momento particolarmente atteso dalla comunità locale.

L'edificio religioso, alla pari dei principali luoghi di culto della zona, era stato danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009. Solo la chiesa di San San Gaetano in Goriano Valli è stata nel tempo resa parzialmente agibile con interventi di messa in sicurezza.

I lavori, finanziati per 1,5milioni di euro con delibera Cipe del 2017, verranno riconsegnati nell'autunno del 2023. La chiesa di Santa Maria delle Grazie si trova lungo la strada e ad angolo con la via di ingresso dell'antico centro storico del borgo Santa Maria del Ponte. Sul fianco sinistro infatti, si appoggia la porta medioevale del paese, segno dell'esistenza di una costruzione di epoca precedente, probabilmente distrutta dal sisma del 1700 e di cui non è rimasta traccia.

La chiesa è in stile barocco, esternamente sobria e internamente decorata con stucchi a rilievo. Al di sopra dell'area presbiteriale si apre una cupola finestrata.

Presente alla consegna dei lavori l'architetto Anna Natalucci, responsabile unico del procedimento e direttore dei lavori per conto della Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per L'Aquila e Teramo. Con lei, il parroco don Artur Jeziorek, una delegazione dell'impresa appaltatrice Co.i.d. srl di Roma e il sindaco di Tione Stefania Mariani.

"L'amministrazione comunale - ha detto quest'ultima - è impegnata nella restituzione alle comunità locali di edifici, chiese e monumenti, oltre all'avanzamento della ricostruzione privata oggi a buon punto. Le giornate come quella di oggi sono la rappresentazione più bella del buon lavoro di squadra fatto dall'amministrazione comunale assieme al ministero della Cultura - Segretariato regionale per L'Abruzzo e alla Soprintendenza".

