Croce Rossa Pescara ha nuova sede, firmato l'atto in Comune

(ANSA) - PESCARA, 29 MAR - Firmato in Comune, a Pescara, l'atto pubblico che assegna all'amministrazione comunale la proprietà dell'area già della Croce Rossa e adiacente al Museo del Mare, attualmente adibita a parcheggio; in cambio, con la formula della "datio in solutum", l'organizzazione di volontariato ottiene in locazione dal Comune i locali della sottostazione ferroviaria di Porta Nuova, di 302 metri quadrati, dove poter ospitare la sede del Comitato di Pescara. In concreto, la Croce Rossa, per i primi otto anni e sei mesi (l'accordo è su base ventennale), non dovrà sostenere economicamente il pagamento del canone di locazione annuale.

La firma dell'atto notarile si è svolta in sala Giunta.

Presenti, tra gli altri, il sindaco, Carlo Masci, il segretario regionale Abruzzo dell'associazione della Cri, Giovanni Ceccaroni, il presidente della Cri Abruzzo, Gabriele Perfetti, il presidente ed il vicepresidente del Comitato di Pescara, Gianluca Desiderio e Fabio Nieddu.

"Già 27 anni fa, quando per la prima volta ho messo piede in questo palazzo - ha detto Masci - si parlava del problema della Croce Rossa e fino a oggi, dopo una serie di vicissitudini anche sgradevoli, siamo nella condizione di salutare un evento che assegna finalmente a questa straordinaria associazione, che è nel cuore di tutti noi, una sede degna di questo nome, una base adeguata dalla quale poter gestire un'attività che riguarda la sanità, il soccorso e l'assistenza della popolazione. Lo avevo promesso e infatti, dopo aver incontrato i dirigenti locali già a gennaio 2020, mi sono messo in moto per trovare una soluzione".

"È una ferita che si chiude e che come gruppo delle Lega salutiamo con particolare soddisfazione perché non era accettabile che un ente glorioso come la Croce Rossa non avesse una sede degna della sua storia e delle sue funzioni", ha dichiarato il consigliere regionale e capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Vincenzo D'Incecco.

"Non è stato un percorso semplice - ha detto Perfetti - ma l'orgoglio di avere ora una sede prestigiosa valorizza ancora di più il ruolo della Croce Rossa che non è solo emergenza, ma una rete di uomini e donne che vivono tra la gente, che si occupano delle persone meno fortunate.Le ferite di cui si parlava non si sono rimarginate ma oggi devono essere ancora di più uno stimolo per impegnarci nella nostra missione. Oggi inizia per noi un nuovo percorso, grazie a questo accordo".". (ANSA).