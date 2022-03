Riscaldamento e risparmio energia, brevetto punta all'Est

(ANSA) - TERMOLI, 28 MAR - Punta alla conquista dell'Est Europa il giovane architetto termolese Maurizio Ugliola, ideatore del sistema "Kuriosa" che permette il riscaldamento di residenze private e locali pubblici con un risparmio effettivo di energia del 35%. Il sistema di ventilazione, brevettato insieme al collega Giustino Piacentini, applicato a termosifoni già esistenti, ha già ottenuto un buon riscontro in Abruzzo, dove ha sede la loro azienda, ma oggi si sta allargando anche al Molise, a Termoli sua città di origine, e oltre i confini nazionali quali Romania, Ungheria e Repubblica Ceca. Il suo brevetto risolve il problema della dispersione di calore e nasce per riscaldare ambienti freddi e umidi.

Dal momento dell'installazione, apporta un risparmio energetico del 35% in bolletta gas, un benessere climatico all'interno degli ambienti e concorre in percentuale significativa alla riduzione di emissione di CO2 nell'ambiente esterno.

Il sistema viene installato su tutti i caloriferi all'interno di un appartamento determinando un consumo di energia elettrica irrisorio di circa 30 euro l'anno.

Riesce a convogliare l'aria verso il pavimento con una serie di ventole, provoca l'inversione del flusso della colonna d'aria calda nella direzione inversa dall'alto verso il basso.

Rappresenta un'alternativa valida all'impianto a pavimento con enorme differenza e risparmio di costi.

"L'idea nasce per risolvere la problematica dei pavimenti freddi - spiega Maurizio Ugliola -, dei muri perimetrali e dei soffitti che non riescono a trattenere il calore e, quindi, si disperde verso l'ambiente esterno. Il prodotto nel suo complesso nasce guardando il termosifone e rendendo quel calore ad alte temperature dinamico, adatto a riscaldare ad altezza d'uomo tutte le parti dell'ambiente interno, utilizzando bassi consumi di energia elettrica e movimentando grandi quantità di aria calda a 28 °C. Dall'idea si è passati alla progettazione, successivamente al prototipo e alla ricerca di mercato per concludere con il brevetto industriale, unico nel suo genere.

Siamo oggi alla produzione industriale e commercializzazione".

(ANSA).