Abruzzo sostenibile a Bruxelles:al via vetrina agrifood

(ANSA) - BRUXELLES, 28 MAR - "Dopo il grande risultato ottenuto a Dubai, con questa missione prosegue con sempre maggiore determinazione ed efficacia, l'azione di internazionalizzazione delle nostre imprese: una strategia che segna un cambio di passo notevole da parte della Regione Abruzzo. Voglio poi ricordare che nei nuclei industriali che sono gestiti dall'Arap importante è la presenza di imprese di trasformazione che operano nel settore agroalimentare". Così il presidente dell'Agenzia regionale abruzzese per le attività produttive (Arap), Giuseppe Savini, presentando stamani a Bruxelles, "Abruzzo Sostenibile", vetrina internazionale in programma da oggi a mercoledì prossimo: nella tre giorni, promossa dalla Regione Abruzzo, in particolare dall'assessorato all'Agricoltura, attraverso il braccio operativo di Arap, sfileranno le eccellenze dell'agrifood abruzzese, alla presenza di 25 imprese, con un fitto programma di appuntamenti, di incontri con buyers e stampa internazionale, show cooking incentrati su tartufo, zafferano e degustazione vini. Alla missione partecipa, tra gli altri, Emanuele Imprudente, vice presidente della Regione Abruzzo con delega all'Agricoltura: "Siamo qui a Bruxelles, dopo i successi di Dubai, per proseguire il percorso virtuoso di internazionalizzazione delle imprese e per affermare il nostro agroalimentare di eccellenza legandolo al brand della sostenibilità ambientale e a quello di Abruzzo regione del benessere". "La nostra azione volta alla conquista e presidio di mercati esteri, - ha spiegato ancora Savini - non è random e casuale, siamo partiti da basi di conoscenza scientifica, attraverso anche software di business intelligence, per comprendere le esigenze di ciascuna impresa, in base al suo prodotto, alla sua dimensione, alle sue peculiarità, in modo tale da studiare strategie mirate, su misura, e dunque efficaci". (ANSA).