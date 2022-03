Nuoto: Criteria; Procaccini oro e record italiano 400 sl

(ANSA) - PESCARA, 26 MAR - Nuovo record italiano di categoria Ragazzi e oro nei 400 stile libero ai Criteria Nazionali Giovanili di Riccione per Valentina Procaccini, l'atleta abruzzese classe 2008 tesserata con il Cc Aniene: l'allieva di Christian Minotti si migliora per la terza volta in un mese scendendo a 4'08''74, quasi cinque secondi in meno rispetto al 4'13''60 nuotato dalla pugliese Noemi Cesarano nel 2017, precedente record della manifestazione. La Procaccini nell'ultimo mese aveva già ottenuto il record nazionale della specialità con gli ottimi 4'12''48 e 4'11''60; la prestazione di ieri sera è tra le prime quattro under 17 a livello europeo.

