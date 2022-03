Murap festival, a Pescara inaugurato murale di Antonello Macs

(ANSA) - PESCARA, 26 MAR - Inaugurato questa mattina il murale realizzato dall'artista Antonello Macs in Via Antonio Tripoti nel quartiere Zanni di Pescara nell'ambito del Programma Murap 21>23 - Muri per l'arte pubblica a Pescara. L'opera, come ha spiegato Alessandro Sonsini, direttore artistico di Murap Festival, si chiama Orizzonti e rappresenta uno di quei ragazzi che Gianni Cordova, il compianto fondatore della Laad, ha sottratto alla condizione della tossicodipendenza. "Quest'opera si aggiunge a quelle che già abbiamo a San Donato e sotto all'asse attrezzato. Si tratta di un'iniziativa nata lo scorso anno con il Comune e la fondazione Aria", presieduta da Dante Marianacci: il Murap Festival ha l'obiettivo di migliorare pareti anonime della città e risvegliare un senso di appartenenza nei quartieri. "Oggi parliamo non solo di muralismo urbano, ma anche di riqualificazione urbana e sociale perché siamo convinti che attraverso queste iniziative e si riesce a fare una vera operazione di rigenerazione sociale". L'artista lancianese Antonello Macs "con stile particolare - ha aggiunto Sonsini - ha rappresentato le esigenze del quartiere raccogliendo le richieste dei residenti".

Al posto di un muro rovinato e anonimo, ha detto il sindaco Carlo Masci, c'è ora "uno spazio bello e luminoso dove i residenti hanno modo di vivere la serenità del quartiere. Ci tenevamo a questo intervento perché abbiamo sempre detto che avremmo messo le periferie al centro". (ANSA).