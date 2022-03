Calcio, Pescara e Teramo non possono sbagliare

(ANSA) - PESCARA, 26 MAR - Quella di domani è un'altra giornata decisiva per il miglior piazzamento play off e la salvezza diretta di Pescara e Teramo. I biancazzurri dopo il pari nel derby tornano all'Adriatico per ricevere la visita del Pontedera. L'imperativo è quello dei tre punti per non perdere contatto dal terzo posto e per riscattare il brutto ko dell'andata. Nel Pescara saranno assenti lo squalificato Ingrosso e gli infortunati Drudi e Chiarella. Mancherà anche il portiere Sorrentino impegnato con la Under 20. In porta giocherà Iacobucci. "Ora è il momento di raggiungere gli obiettivi.

Adesso siamo un gruppo diverso, che sta bene e le prossime quattro partite saranno determinanti perché all'ultima giornata sarà tutto scritto. Davanti dobbiamo migliorare perché ora incontreremo sempre squadre chiuse. Il Pontedera fa densità e si difende molto bene nella propria metà campo". Per il Teramo gara delicata a Olbia. I sardi hanno gli stessi punti, 37, dei biancorossi. "Alla sfida di oggi arriviamo sicuramente bene, perché veniamo da due partite giocate positivamente a livello di atteggiamento e di umore. Sarà una partita dal peso specifico ovviamente elevato dal punto di vista della classifica, a cinque giornate dal termine Olbia sarà un crocevia importante, è una compagine davvero organizzata, ho grande stima del tecnico Canzi. Giocheremo su un campo complicato, stretto, dove i sardi hanno messo in difficoltà tante squadre". (ANSA).