Borghi: Navelli candidato Abruzzo, voto online fino al 3/4

(ANSA) - NAVELLI, 25 MAR - La candidatura del comune di Navelli, unico rappresentante per la regione Abruzzo, nella trasmissione il Borgo dei Borghi, continua a riscuotere adesioni da parte di attori, cantanti e persone del mondo dello spettacolo.

Testimoni preziosi che hanno utilizzato i loro seguitissimi canali social per fare un appello al voto a favore del comune abruzzese in lizza con altri 19. Ad invitare i propri fans a votare per Navelli per il momento sono stati l'attrice Cinzia Leone, la cantante Simona Molinari, il comico Nduccio, lo chef William Zonfa e il musicista Leonardo De Amicis.

"Continuiamo ad invitare le persone ad esprimere il proprio voto per il comune di Navelli", ha detto il sindaco Paolo Federico, "per farlo basta collegarsi al sito internet https://bit.ly/VotaperNavelli. Le votazioni possono essere fatte ogni 24 ore e sino a domenica 3 aprile alle 23.59 quando saranno chiuse. Ringrazio inoltre i rappresentanti del mondo dello spettacolo che ci stanno dando una mano". Forte anche la partecipazione degli altri sindaci e del presidente della regione Marco Marsilio che ha ricordato, nel suo appello a far votare per Navelli, come l'Abruzzo sia fatto di tante piccole realtà bellissime che necessitano di avere una vetrina in grado di valorizzarle.

Una vetrina d'eccezione come quella del Borgo dei Borghi che sta già riscuotendo il benestare degli esponenti del mondo dello spettacolo e siamo sicuri destinata a far crescere la conoscenza dell'Abruzzo al resto della nazione. (ANSA).