Consiglio Abruzzo, progetti legge e risoluzioni in aula il 24

(ANSA) - L'AQUILA, 23 MAR - La seduta del Consiglio regionale d'Abruzzo, prevista per giovedì 24 marzo, con inizio dei lavori alle ore 10, si aprirà con l'esame dei seguenti progetti di legge: "Semplificazione del sistema regionale mediante abrogazione di leggi regionali"; "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2019, n.45 ((Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza.

Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n.11 (Normativa in materia di bonifica)) e abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 23 novembre 2020, n.33; "Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo"; "Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso".

L'Assemblea sarà chiamata, inoltre, a esprimersi sulla risoluzione del consigliere Pierpaolo Pietrucci che chiede l'attuazione di un tavolo regionale in ordine al ripristino del Corpo Forestale dello Stato e su quella del consigliere Antonio Blasioli, dedicata al ripristino fondi Masterplan per la Loreto-Penne. Infine, saranno esaminati e votati due provvedimenti amministrativi in materia di bilancio del Consiglio regionale dell'Abruzzo. (ANSA).