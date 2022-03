Acqua, rottura condotta, Sasi 'giovedì a secco 21 Comuni'

(ANSA) - LANCIANO, 23 MAR - Ennesima rottura di una condotta idrica della Sasi Spa di Lanciano, domani 22 Comuni senz'acqua.

L'interruzione è dovuta alla necessità di lavori di riparazione della condotta principale, di 80 centimetri di diametro, in località Piano Carlino di Casoli (Chieti). L'ente gestore idrico del Chietino comunica che l'erogazione dell'acqua verrà sospesa dalle 9 di domani, 24 marzo, e fino alle ore mattutine del giorno seguente, 25 marzo.

Rubinetti a secco ad Ari, Arielli, Canosa Sannita, in 5 frazioni di Casoli, a Castel Frentano, Crecchio, Fossacesia, Frisa, Giuliano Teatino, Mozzagrogna, Ortona, Poggiofiorito, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, San Vito Chietino, Tollo, Treglio, Vacri e Lanciano dove l'acqua mancherà in alcune zone del centro e in 22 contrade. In conseguenza della mancanza di acqua in molti comuni le scuole resteranno chiuse per ragioni igienico-sanitarie. Per l'approvvigionamento, per eventuali forniture di soccorso di ospedali e vigili del fuoco, il punto di prelievo è in località Marcianese a Lanciano al serbatoio denominato "Passaggio a livello", per mezzi muniti di motopompe. (ANSA).