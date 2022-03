Acqua: lavori Sasi, Comuni decidono chiusura scuole

(ANSA) - LANCIANO, 23 MAR - Alcuni Comuni frentani hanno comunicato la chiusura delle scuole domani per la carenza di acqua. Apposite ordinanze sono state per ora emesse dai sindaci di Lanciano, Fossacesia, San Vito Chietino, Treglio, Rocca San Giovanni. Le decisioni sono state adottate per le condizioni di criticità igienico-sanitaria conseguenti l'interruzione idrica comunicata dalla Sasi, a cominciare dalle 9 di domani fino alla mattina seguente del 25 marzo. (ANSA).