Da Teramo riparte la pista ciclabile del Tordino

(ANSA) - TERAMO, 22 MAR - Riparte il progetto della pista ciclabile del Tordino inserita in una pianificazione provinciale che disegna una rete ampia che dalla costa risale sulle vallate.

Oggi nella sede della Provincia di Teramo, insieme ai Comuni attraversati dal fiume Tordino - Teramo, Bellante, Castellalto, Mosciano Sant'Angelo e Giulianova - c'è stato un primo confronto sui tracciati. L'asse strategico del Piano provinciale è la pista Teramo-Giulianova, una "vera e propria infrastruttura di mobilità" come ha specificato il consigliere delegato Lanfranco Cardinale che nei giorni scorsi ha incontrato l'assessore teramano Maurizio Verna. Il capoluogo ha già un finanziamento di 3 milioni 180 mila euro per una ciclabile che colleghi il centro ai poli universitari. Provincia e Capoluogo stipuleranno una convenzione che sancirà questa collaborazione riducendo i tempi della progettazione.

La ciclabile Teramo-Mare è un'infrastruttura inseguita da anni, ha ricordato Cardinale: "L'intero piano provinciale era stato finanziato con il Masterplan, ma poi con una rimodulazione la Regione Abruzzo, dopo il terremoto e l'alluvione del 2017, ha dirottato i fondi sulla ricostruzione delle strade provinciali.

Non vi è dubbio che questa ciclabile non ha solo un valore ambientale e paesaggistico: per le sue caratteristiche rappresenta un' infrastruttura primaria alternativa alle auto, utile anche per i residenti. Per noi è fondamentale la collaborazione con i Comuni e la partecipazione delle comunità locali".

Alla riunione - presenti i sindaci di Mosciano, Giuliano Galiffi, e di Bellante, Giovanni Melchiorre, l'assessore teramano Verna, l'ingegnere Domenico Capulli, delegato dall'Università di Teramo e sentito il sindaco di Castellalto, Aniceto Rocci - farà seguito una valutazione della pianificazione provinciale e dei tracciati da parte dei Comuni interessati e l'individuazione di un percorso comune per il finanziamento della tratta, come hanno spiegato il dirigente Francesco Ranieri e l'architetto Alfonso Pallini del settore Urbanistico. (ANSA).