Volo Pescara-Milano: M5s, ottima notizia per l'Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 21 MAR - "Il ripristino dei due voli giornalieri dall'Aeroporto d'Abruzzo a Milano Linate e ritorno è un'ottima notizia per tutto il nostro territorio. Siamo estremamente soddisfatte del risultato che Saga ha ottenuto dopo le interlocuzioni avute negli ultimi giorni con Ita, e ci complimentiamo con il presidente Vittorio Catone, che ha saputo difendere questa tratta e darle il valore che merita, a tutela degli interessi dei cittadini e dei pendolari che la utilizzano periodicamente. È la testimonianza che, lavorando di squadra, si possano ottenere ottimi risultati per l'intero Abruzzo. Adesso si potrà continuare a impegnarsi nell'interesse dell'aeroporto, per dargli nuova importanza e renderlo, a tutti gli effetti, la prima cartolina della regione". Lo affermano il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi e l'onorevole Carmela Grippa, capogruppo per il M5S in Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni alla Camera dei Deputati, che la scorsa settimana avevano avuto un incontro con il presidente della Saga Catone proprio sul tema dei collegamenti Pescara-Milano.

(ANSA).