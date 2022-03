A24, chiusura notturna Tangenziale Est-Portonaccio dir. GRA

(ANSA) - L'AQUILA, 21 MAR - La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, in relazione all'ispezione straordinaria con by-bridge del Viadotto sulla Ferrovia, dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di martedì 22 marzo sarà disposta la chiusura al traffico della tratta autostradale compresa tra la Tangenziale Est e lo Svincolo di Portonaccio limitatamente alla carreggiata con direzione GRA. Conseguentemente, nei suddetti giorni ed orari, ai veicoli provenienti dalla Tangenziale Est e diretti verso il GRA/A24/A25 sarà interdetto l'accesso all'autostrada A24, accessibile in direzione del GRA dallo Svincolo di Via di Portonaccio. (ANSA).