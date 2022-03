Ucraina:in mille a concerto organizzato da scuola in Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 19 MAR - Oltre mille persone hanno partecipato a "Note per la pace", il concerto Pro-Ucraina, promosso dalla dirigente scolastica, Maria Teresa Di Donato, dai rappresentanti d'istituto componente studentesca, da docenti e dal personale non docente dell'IIS Alessandrini di Montesilvano: l'iniziativa è legata ad una raccolta fondi che continuerà per tutta la prossima settimana; il ricavato sarà interamente devoluto alla Croce Rossa Italiana.

"È molto bello - commenta il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis - il segnale di pace che arriva dalle scuole del territorio, nel caso specifico dall'Alessandrini con questo significativo concerto. I nostri giovani stanno dando dimostrazione di grande sensibilità, mi confronto con loro e sono orgoglioso. Le scuole rappresentano un luogo fondamentale per veicolare certi messaggi di aggregazione. Davvero complimenti a tutti per quello che è stato fatto anche stamattina".

Ad esibirsi sul palco allestito nel cortile dell'istituto l'ensemble "I colori del pentagramma", formazione composta da allievi e insegnanti dell'IIS Alessandrini e del Mibe di Pescara, diretta dal M° Renata Travaglini nobilitati dalla presenza del soprano Norma D'Arcangelo e del tenore Nunzio Fazzini, la cantante ucraina Kalyna Salyak che ha eseguito due brani di un cantautore di Kiev scomparso di recente, l'Alessandrini's band, I Prendila così tribute band di Mogol Battisti "cantano la pace" con la special guest Federico D'Alessandro della IV A Tur e gli Scena muta. Tra il pubblico, con studenti e docenti, tante autorità, curiosi e cittadini desiderosi di dare un segno della propria solidarietà e vicinanza ad un popolo in sofferenza. (ANSA).