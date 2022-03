Alla elezione dei soci Coop Alleanza 3.0 +42% di votanti

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Sono stati 163mila i soci di Coop Alleanza 3.0 che hanno partecipato all'elezione dei rappresentanti sociali nei punti vendita della Cooperativa, dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia dove sono stati aperti i seggi dal 22 febbraio al 5 marzo.

Si è trattato, secondo il presidente di Coop Alleanza 3.0, Mario Cifiello di "uno straordinario risultato" con un aumento dei votanti del 42% che "testimonia come l'elemento della partecipazione dei soci sia una caratteristica importante per la Cooperativa e sia sempre più sentita dai nostri soci, al punto che non credo che a livello europeo esista una realtà imprenditoriale che esprima questi numeri di partecipazione per il rinnovo delle cariche".

"I soci - ha aggiunto - hanno esercitato il loro diritto di rappresentanza attraverso un momento di democrazia che fa parte del nostro patrimonio. Credo anche che il merito di questa partecipazione così sentita sia dei lavoratori che hanno presidiato i seggi riuscendo a coinvolgere i soci." Sui quasi 1.500 candidati, sono stati eletti 968 soci di cui 51 presidenti di Zona, uno per ogni Zona, e 917 consiglieri. Le liste degli eletti sono consultabili sul sito della Cooperativa nelle pagine dedicate alle elezioni, raggiungibili al link diretto all.coop/elezioni.

I votanti sono stati in maggioranza donne (61,3% sul totale) e sono in maggioranza donne anche gli eletti: il 69% dei neopresidenti e il 53% dei consiglieri di Zona è al femminile.

Positivo anche il dato di rinnovamento: circa la metà degli eletti, infatti, entra a far parte per la prima volta dei consigli di Zona. (ANSA).