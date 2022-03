Sanità: presentato progetto nuovo Distretto base a Scafa

(ANSA) - PESCARA, 17 MAR - A Scafa verrà costruito un nuovo distretto sanitario, cui si affiancherà una "casa della comunità", una struttura attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7: la realizzazione del nuovo Centro erogazione di servizi sanitari di Scafa-Area Maiella (C.ER.S), per un importo di quasi 7 milioni di euro, diventerà realtà entro due anni. Nel pomeriggio il progetto è stato presentato a Scafa dal sindaco Maurizio Giancola e dal dg della Asl di Pescara, Vincenzo Ciamponi, alla presenza del presidente della Regione, Marco Marsilio, dell'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, e del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri.

Nel 2020 la Asl di Pescara aveva programmato la ristrutturazione dell'attuale sede del Distretto Sanitario di Base, ma poi si è optato per realizzare una nuova struttura nelle aree dell'ex stabilimento Sama, nel frattempo divenute di proprietà del Comune di Scafa. Nel dicembre 2020, il Consiglio comunale di Scafa ha deliberato la cessione di 6mila metri quadri di terreno alla Asl, finalizzata alla costruzione di una nuova sede del Dsb. Nel 2021, la Asl di Pescara ha pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse rivolta ad imprese interessate alla realizzazione del nuovo distretto. È stato così redatto un progetto preliminare di fattibilità.

"La buona sanità non è quella che costringe ad occupare un posto letto o ad intasare il pronto soccorso, ma quella che fa prevenzione ed è presente sul territorio - spiega il presidente Marsilio - : non deve più succedere che una persona, alle tre del mattino, per un lieve malore, debba andare al pronto soccorso perché non sapeva a chi altri rivolgersi. Le strutture sanitarie presenti ed operanti sul territorio, invece, impediscono che una persona sia costretta a fare lunghe ore d'attesa in un pronto soccorso o a ricoverarsi per un problema che poteva essere prevenuto, per esempio, con uno screening".

"Il futuro è la sanità territoriale o di prossimità - dice l'assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì -: la casa di comunità di Scafa è un hub, un termine inglese che indica una struttura che è sempre a disposizione del cittadino. Da oggi, si investe meno in ospedali e più in strumentazione, tecnologia e personale". (ANSA).