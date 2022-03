Fondi Ue, appello a imprese abruzzesi e terzo settore

(ANSA) - L'AQUILA, 17 MAR - Un appello a imprese e associazioni, in particolare del terzo settore, per favorire il loro accesso a bandi e finanziamenti agevolati, comunitari e non solo. A lanciarlo è la neonata cooperativa Realize, che, ponendo le sue basi su una solida partnership fra istituzioni, si rivolge prevalentemente al territorio abruzzese offrendo i propri servizi per orientare e assistere nell'accesso ai fondi comunitari, spesso complessi o dei quali si ignora l'esistenza.

"Esortiamo tutte quelle realtà in grado di rappresentare un valore aggiunto per il nostro progetto a contattarci con l'obiettivo di innescare un effetto moltiplicatore della nostra azione", affermano i quattro soci di Realize.

"Avremmo il piacere di ricevere proposte di collaborazione da parte di tutti gli enti del privato sociale attivi - spiegano - Abbiamo a disposizione un finanziamento di circa 90 mila euro per i primi 18 mesi. Serviranno a metterci in condizioni di aiutare le realtà del territorio a intercettare finanziamenti ben più importanti".

Di qui l'appello che la cooperativa lancia al territorio: "Collaborate con noi, aiutandoci a realizzare qualcosa di più grande!". Fondata all'Aquila da quattro under 30, tutti altamente specializzati e che, con la fruttuosa partecipazione al bando ministeriale "Fermenti", hanno già dato dimostrazione di saper redigere un progetto rivelatosi di successo tanto da essersi aggiudicato un cospicuo finanziamento che supporterà i primi mesi di attività. Il contatto è idee@cooprealize.org .

