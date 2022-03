Expo Dubai, Marsilio, volano sviluppo per imprese abruzzesi

(ANSA) - PESCARA, 17 MAR - Regione Abruzzo e Arap con un protocollo d'intesa per individuare i luoghi meglio coincidenti con le esigenze di sviluppo delle tecnologie di produzione di idrogeno da fonti rinnovabili, hanno favorito la stipula di un'intesa tra Arap e Dii, incubatore internazionale comprendente i principali soggetti del settore come partner associati e azionisti presenti in 25 paesi di Medio Oriente e Nord Africa.

Nei prossimi giorni 26 imprese abruzzesi saranno protagoniste all'Expo di Dubai, in quanto aderenti alla manifestazione di interesse indetta da Arap. Oggi nella sede Arap di Villanova di Cepagatti (Pescara), la conferenza stampa di presentazione dell'evento che si terrà a Dubai dal 21 al 23 marzo e creerà le premesse perché il sistema Abruzzo entri in un circuito internazionale in grado di strutturare accordi di natura internazionale facendo leva sia sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) sia sui benefici derivanti dalla Zona Economica Speciale.

"La presenza della Regione Abruzzo a Dubai finora non solo è stata molto dignitosa e pragmatica, ma consentirà a 26 imprese di aprirsi ulteriormente ai mercati internazionali - ha detto il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio - Dai positivi riscontri arrivati dal sistema camerale abbiamo appreso che sono stati firmati molti contratti e intessuti numerosi rapporti commerciali su scala internazionale. Come Regione siamo estremamente attivi e reattivi considerando che stiamo partecipando ai bandi sull'innovazione inseriti nel PNRR e nel Fondo complementare. Obiettivo ambizioso è trasformare l'Abruzzo in terra dell'innovazione e della ricerca ispirando una sinergia forte tra ricerca pura e ricerca applicata che si giovi della presenza da un lato del polo farmaceutico, dall'altro di quello legato all'automotive".

L'assessore allo Sviluppo economico Daniele D'Amario, alla conferenza indetta dal presidente Arap Giuseppe Savini, ha ribadito "l'importante ruolo giocato dall'Abruzzo, nell'ottica della transizione ecologica, come modello ideale di sostenibilità considerando la peculiarità di un territorio in cui convivono al meglio la vocazione ambientale con quella legata all'industrializzazione". (ANSA).