Ucraina: presidente Coni Abruzzo, mondo sport accolga giovani

(ANSA) - PESCARA, 16 MAR - "Attivarsi al fine di permettere ai ragazzi e alle ragazze che hanno raggiunto la nostra regione di continuare a praticare sport": è l'appello che il presidente del CONI Abruzzo, Enzo Imbastaro, ha rivolto in una lettera indirizzata alle associazioni sportive abruzzesi in merito all'arrivo di oltre mille profughi ucraini "molti dei quali ragazzi e ragazze che fino a qualche settimana fa praticavano sport in Ucraina".

"Stiamo uscendo faticosamente da una pandemia che ha condizionato pesantemente la nostra esistenza negli ultimi due anni - spiega nella missiva - e siamo, purtroppo, piombati nell'immane tragedia che sta colpendo l'Ucraina che preoccupa, non poco, tutto il mondo. Migliaia di cittadini di quel paese stanno abbandonando l'Ucraina; sono soprattutto donne con i loro figli che cercano rifugio nei paesi occidentali tra i quali l'Italia; molti di essi trovano ospitalità presso loro familiari che già si trovano nel nostro paese per lavoro.

Penso che sia doveroso, da parte delle associazione sportive della Regione, attivarsi al fine di permettere ai ragazzi e alle ragazze che hanno raggiunto la nostra regione di continuare a praticare sport".

"Alcune iniziative sono state già avviate - sottolinea - la più importante delle quali da parte della Regione Abruzzo e del Comune di L'Aquila che ha raccolto l'invito della Federazione Italiana Ciclismo, di ospitare le nazionali giovanili ucraine di ciclismo e dei loro tecnici".

"L'invito che vi rivolgo - aggiunge Imbastaro - è di favorire il più possibile l'accoglienza del maggior numero possibile di ragazzi e ragazze ucraine presso le vostre organizzazioni. Il Comitato Regionale CONI Abruzzo si adopererà per farvi conoscere l'ubicazione dei ragazzi arrivati in Abruzzo. Nel frattempo cercate anche voi di attivarvi per individuare quelli presenti nel vostro territorio.

Abbiamo vissuto due eventi sismici che hanno segnato la nostra terra. Da tutto il mondo abbiamo ricevuto solidarietà e aiuti concreti. È ora il momento di far sentire la vicinanza anche del mondo dello sport al popolo ucraino, attraverso questa semplice ma significativa iniziativa che spero possa avere una risposta positiva da parte di tutti voi" (ANSA).