Sospiri, Abruzzo è la regione della qualità della vita

(ANSA) - L'AQUILA, 16 MAR - "Siamo speciali, siamo noi, siamo la regione della qualità della vita. Non abbiamo i fondi, consistenti, che arrivano nel sud, e lo dico senza polemiche, non siamo tra le regioni industrializzate del nord, dobbiamo diventare una regione del benessere". Così il presidente del Consiglio regionale abruzzese, Lorenzo Sospiri, intervenendo ai lavori della seconda e conclusiva giornata della conferenza regionale Ambientale, in corso di svolgimento all'Aquila.

"Dobbiamo diventare una regione raggiungibile con mezzi pubblici più efficaci, siamo una regione conosciuta per la sua storia e le sue bellezze che affondano nella notte dei tempi, vedi ad esempio la Transumanza che stiamo valorizzando con un percorso ad hoc, una regione con porti efficienti, anche in questo l'ente regionale e' impegnato in prima linea. Siamo impegnati e vogliamo continuare a investire su questo fronte". (ANSA).