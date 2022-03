Sevel, manca materiale, stop cinque giorni

(ANSA) - ATESSA, 16 MAR - Per mancanza delle centraline motore l'attività alla Sevel di Atessa (Chieti) si ferma per cinque giorni; dalle 14.15 di domani, giovedì 17 marzo, fino alle 5.45 di lunedì 21 marzo. E' quanto comunicato dall'azienda alle rappresentanze sindacali. L'attività lavorativa riprenderà regolarmente sul primo turno di lunedì 21 marzo. Il reparto di CKD della Lastratura lavorerà solo in parte. Per questa lunga fermata sarà richiesto il trattamento economico di cassa integrazione. Inoltre la Sevel ha comunicato che sabato 26 marzo, il turno B, e domenica 27 marzo il turno C, effettueranno il recupero delle precedenti fermate. (ANSA).