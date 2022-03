Imprudente, serve svolta sblocca cantieri grandi opere

(ANSA) - L'AQUILA, 16 MAR - "Serve una svolta nazionale su ambiente, infrastrutture e opere pubbliche: in Abruzzo stiamo cercando di dare tempi certi con l'inserimento di professionisti nell'ambito dell'ufficio sulla valutazione dell'impatto ambientale (Via) che è la madre autorizzativa. E' fondamentale e non rinviabile per modernizzare il Paese e per sbloccare progetti e cantieri: ci sono tanti interventi importanti pronti a partire sui quali c'è lo stop da anni a causa di ricorsi". Così Emanuele Imprudente, vice presidente della Giunta regionale con delega all'Ambiente e all'Agricoltura, intervenendo oggi ai lavori della seconda e conclusiva giornata della conferenza regionale ambientale abruzzese che si è svolta all'Aquila.

"In questo Paese abbiamo un problema: siccome l'italiano tendenzialmente è portato a trovare, diciamo così, soluzioni alternative, facciamo norme complesse per evitare di aggirare lo Stato. Le azioni malavitose si scongiurano con controlli puntuali, non appestando le norme. Bisogna snellire la burocrazia e dare tempi e regole certe. Insieme all'Agenzia regionale abruzzese per la tutela ambientale siamo impegnati in prima linea su questo - ha spiegato ancora Imprudente. (ANSA).