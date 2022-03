Imprudente, Abruzzo Regione Benessere punto di forza

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "L'ambiente deve creare opportunità.

Bisogna investire per far crescere qualità della vita, dell'acqua e dell'aria e tutte le altre peculiarità ambientali, culturali, storiche ed enogastronomiche che rendono l'Abruzzo unico. Con la legge 'Abruzzo Regione del Benessere' abbiamo pensato proprio a questo: con Arta abbiamo avviato azioni specifiche perché tutto il sistema diventi il punto di forza del nostro territorio. La sostenibilità è tutto: aspetto sociale, economico, turistico, ambientale, agricolo". Così Emanuele Imprudente, vice presidente della Giunta regionale con delega all'Ambiente e all'Agricoltura, intervenendo oggi ai lavori della seconda e conclusiva giornata della conferenza regionale ambientale abruzzese che si è svolta all'Aquila, promossa dall'Agenzia regionale per la tutela ambientale (Arta).

"Dobbiamo ribaltare culturalmente il concetto avendo l'opportunità di 'vendere' il brand Abruzzo - ha spiegato ancora Imprudente -. In questo senso le bellezze abruzzesi sono un valore aggiunto, a partire dalle aree protette che devono vedere progetti con tempi e misure certi. E bisogna lavorare per trasformare la mentalità: la PA deve mettere a disposizione non solo i fondi ma deve semplificare i percorsi per attuare concretamente i progetti. E in questo senso, occorre la trasversalità: mettere a sistema le nostre peculiarità e le nostre caratteristiche perché diventino opportunità per la nostra regione - già detto ancora Imprudente che ha ringraziato vertici, dirigenti e personale dell'agenzia regionale per la tutela ambientale abruzzese "per questa due giorni di dibattito e approfondimento che ha arricchito le nostre conoscenze verso un ulteriore salto di qualità". (ANSA).