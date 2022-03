Expo Dubai: Abruzzo torna in Eau per internazionalizzazione

(ANSA) - DUBAI, 16 MAR - Dal 21 al 23 marzo, l'Abruzzo torna a Dubai per "un ulteriore passo avanti verso l'internazionalizzazione delle imprese" presenti nella regione, in una nuova missione organizzata nell'ambito di Expo 2020. A sottolinearlo all'ANSA è Giuseppe Savini, presidente dell'Azienda regionale delle attività produttive (Arap), braccio operativo della regione che oggi conclude una trasferta negli Emirati dedicata al settore delle energie rinnovabili, con particolare attenzione al tema dell'idrogeno.

La prossima settimana "verrà in presenza a Dubai una nutritissima delegazione di imprese abruzzesi, oltre 20, e apriremo dei tavoli B2B di interscambio e conoscenza con i player di consulenza che istituzionalmente e privatamente si occupano qui di internazionalizzazione", ha spiegato Savini. Le aziende che parteciperanno alla missione "sono per il 90% insediate nei nostri nuclei industriali", dalla manifattura alla logistica all'energia. "Faremo ragionamenti con la Dubai Chamber, la Camera di commercio emiratina, con vari studi professionali presenti qui da oltre 20 anni. Incroceremo domanda e offerta e faremo comprendere alle imprese come funziona il mercato emiratino e non solo, perché Dubai è piattaforma di business logistica anche dell'area Golfo", ha sottolineato.

(ANSA).